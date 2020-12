Trend 2020 : aperitivi in video call

Il distanziamento sociale conseguito al diffondersi della pandemia da Covid-19 ha dato vitaal « New Normal », un mondo in cui l’interazione umana continua ad esistere unicamente grazie alla digitalizzazione e tecnologia.

Sono stati l’ e-Commerce ed il Last Mile Delivery a garantire, nell’era del social distancing, un pizzico di « Old Normal » ovvero il mantenimento di quelle poche abitudini di consumo che, nel caos generale, non andavano in conflitto con le buone regole di gestione e limitazioni contagi.

In un contesto in cui, dati alla mano, la presenza delle persone online è aumentata così esponenzialmente non poteva che inserirsi un progetto Winelivery - leader italiano nella consegna a domicilio di vini, birre e drink in soli 30 minuti e già all’ideale temperatura di consumo - atto a garantire ai suoi abituali consumatori ed a tutti i nuovi fruitori del servizio, un pizzico di “ bella normalità ”, un pizzico di “ norma ed abitudine ” relativamente al loro tempo libero.

Anche il classico "aperitivino" momento di socializzazione tanto amato, secondo L’App per bere! non deve essere un ricordo: i Video-Aperitivi di Winelivery nascono proprio con l’intento di ricordare alle persone di non rinunciare a quelle piccole care vecchie abitudini .

Si potrà inoltre supplire all’onere organizzativo: l’utente acquistando in piattaforma per sé potrà infatti inviare in regalo un aperitivo anche a tutti gli amici in Video Call e riceverlo nello stesso momento !

Ai “ Winelivery People ” sarà offerto un servizio puntuale: sia al singolo che a tutti i suoi amici in video , che oltre alla consegna a domicilio del beverage già a temperatura di consumo, potrà includere una vasta gamma di stuzzichini - presenti in piattaforma proprio per l’occasione!

Per le aziende sarà possibile organizzare Aperitivi di Team Building con video degustazioni guidate da parte di enologi e sommelier.

App: http://onelink.to/dfx6aj

Sito: www.winelivery.com