La qualità superiore delle Mele Val Venosta direttamente a casa

Un viaggio unico nel suo genere, alla scoperta del gusto e degli aromi delle mele venostane e la possibilità di ricevere direttamente dalla Valle in una box esclusiva e raffinata, ideale anche da regalare, le sue mele di qualità superiore, arricchite da informazioni complete e dettagliate rispetto alla varietà scelta e alla regione di coltivazione.

Oltre alla varietà gustativa e alla diversità di consistenza, nelle mele della Val Venosta si aggiunge un’enorme diversificazione aromatica.

L’esigenza di presentare in modo diverso, attraente ed emozionale tutte le varietà di mele e la maggior propensione all’utilizzo dell’universo digitale dei consumatori incrementato ulteriormente dalla pandemia da Covid-19, ha portato all’ideazione de “La Saporeria”, l’esclusivo portale e-commerce.

il visitatore potrà immergersi in un mondo sensoriale ricco di sapori, iniziando un’esperienza di degustazione di mele molto simile a quella del vino.

Ed è soprattutto rispetto agli aromi e ai sapori che ha lavorato Mela Val Venosta. In collaborazione con la scienziata sensoriale Christine Brugger, esperta di analisi sensoriali e attiva in questo campo da oltre 20 anni, Mela Val Venosta ha individuato le caratteristiche tipiche di ogni varietà, legate sia alla tipologia di mela sia alle peculiarità della zona di coltivazione. Con l’aiuto dell’analisi sensoriale, ogni singola varietà è stata descritta in termini di gusto, profumo, aspetto esterno e caratteristiche interne.

Sono tante le sezioni di questo portale d’avanguardia che accompagnano il consumatore in questo viaggio aromatico – sensoriale, come la Guida Mela per trovare in meno di un minuto la propria varietà preferita.

Con poche domande selezionate, infatti, il consumatore viene supportato nella scelta della sua mela ideale… per poi tuffarsi nel Paradiso delle Mele attraverso il Cammino delle Mele, con cui si possono conoscere in modo vivido e attraente, mediante video, immagini e illustrazioni, tutte le singole fasi della produzione e della lavorazione delle mele…

Non si tratta, infatti, di un portale in cui si acquista semplicemente la frutta, a casa non arriverà solo una box con 4 kg di mele. Attraverso questo e-commerce si aprirà una finestra che darà accesso diretto al Paradiso delle Mele, a 18 mele singole, a 18 momenti di puro piacere.

Immergendosi in un viaggio sensoriale a 360°, il consumatore potrà scegliere la sua mela preferita e concludere il viaggio con la degustazione di quel piacere unico direttamente a casa propria.

Disponibili, inoltre, tre interessanti abbonamenti: sensation per i consumatori che preferiscono le mele dolci–acidule, temptation per quelli che prediligono le mele dolci e l’abbonamento sommelier per gli amanti delle mele che vogliono conoscere tutte le varietà interessanti della Val Venosta.