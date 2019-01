Giornata mondiale della pizza: 5 ricette per festeggiarla

Protagonista lo scorso ottobre a New York di una mostra pop-up in uno spazio interattivo all’insegna delle emozioni, la pizza non cessa di essere motivo di interesse sia in campo gastronomico che socio-culturale. Tanto da meritare una Giornata internazionale dedicata, il 17 gennaio, e l’inserimento da parte dell’Unesco, come “arte della pizza napoletana”, nella rappresentativa lista dei patrimoni culturali intangibili dell’umanità. Un’arte che è sicuramente questione di esperienza e professionalità ma soprattutto di cuore. Per una degna celebrazione via libera, quindi, a tutti gli appassionati di questo alimento a “mettere le mani in pasta” per sfornare la pizza preferita fatta in casa. Partendo dalla regina della categoria, sua maestà La Margherita, eccovi alcune ricette e varietà di condimento per preparare un'ottima soluzione last-minute gradita a tutti.