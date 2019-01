17 gennaio 2019 07:00 Pizza con broccoli e acciughe

DIFFICOLTA' facile

DIFFICOLTA' PREPARAZIONE 2h

PREPARAZIONE PORZIONI 6 persone La pizza con broccoli e acciughe è un lievitato salato molto saporito preparato con un impasto della pizza semi integrale condito con broccoli saltati in padella, acciughe e cubetti di mozzarella. Fate attenzione al sale visto che le acciughe tendono, ovviamente, a rendere il condimento abbastanza salato.

INGREDIENTI Per l'impasto semi integrale farina tipo 0 350 g

farina integrale 150 g

sale 1/2 cucchiaio

lievito di birra fresco (o mezza bustina di lievito secco) 12 g

olio di oliva 2 cucchiai

acqua tiepida q.b. Per il condimento broccoli freschi 500 g

acciughe sotto sale 6-7

olio di oliva q.b.

peperoncino (facoltativo) q.b.

aglio 1 spicchio

mozzarella o provola 200 g

sale q.b.

PROCEDIMENTO

Pulite i broccoli eliminando le foglie esterne e il gambo centrale, ricavate tante cimette. Lavatele bene e lessatele in acqua bollente per circa 10 minuti. lessare i broccoli

Soffriggete l'aglio (ed eventualmente il peperoncino) in qualche cucchiaio di olio, quindi aggiungete i broccoli lessati e fateli insaporire a fuoco vivo per una decina di minuti. Regolate di sale. Dovranno essere teneri ma non spappolati. saltare i broccoli in padella

Preparate l'impasto: impastate (a mano o con la planetaria) le due farine insieme al sale, aggiungete l'olio, il lievito sciolto in acqua tiepida e tanta acqua quanta ne serve a rendere l'impasto omogeneo, elastico ma lavorabile. preparare impasto della pizza

Formare una palla e lasciar lievitare in una ciotola infarinata e coperta per circa un'ora o fino al raddoppio di volume. Quindi, stendete l'impasto in una teglia dandogli uno spessore di 1-1,5 cm e condite con un filo d'olio. Infornate la pizza a 250 gradi per circa 15 minuti. Sfornatela, conditela con le cimette di broccoli e rimettete in forno. cuocere la pizza

Nel frattempo pulite e dissalate le acciughe: sciacquatele ed eliminate il sale, la lisca centrale e le eventuali spine laterali. Dividetele in due filetti e tamponatele con carta da cucina. Dopo circa 15 minuti, sfornate nuovamente la pizza e aggiungete le acciughe e i cubetti di mozzarella. Rimettete in forno per il tempo necessario a sciogliere la mozzarella. dissalare le acciughe

Sfornate e servite la pizza con broccoli e acciughe calda ma non bollente.