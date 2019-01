La pizza di grano arso funghi e salsiccia è un lievitato salato preparato con un impasto scuro a base di grano arso e condita con pomodoro, mozzarella, champignon e salsiccia fresca. Il grano arso, grano antico e dal sapore leggermente affumicato, dona all'impasto un sapore e una consistenza particolare che si sposa bene con condimenti rustici e sostanziosi come quello di questa pizza.

PROCEDIMENTO

Impastate le due farine con il sale e il lievito sciolto nell'acqua tiepida. Lavorate energicamente l'impasto per una decina di minuti (a mano o con la planetaria) fino a ottenere una palla liscia ed elastica. Fate lievitare in una ciotola infarinata fino al raddoppio di volume.

Spellate e sgranate la salsiccia, rosolatela in una padella ben calda. Pulite i funghi eliminando la pelle e la parte finale del gambo, tagliatele in fette spesse e saltateli in padella con l'olio e l'aglio. Quando saranno cotti ma ancora sodi regolate di sale e aggiungete il prezzemolo.