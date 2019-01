La pizza con speck e gorgonzola è un lievitato salato molto gustoso realizzato con l’impasto base per pizza e condito con il caciocavallo grattugiato, cubetti di gorgonzola e fettine sottili di speck. Si possono aggiungere, dopo la cottura, un filo di aceto balsamico o la rucola fresca.

PROCEDIMENTO

Sbriciolate il lievito in poca acqua tiepida, mescolate con un cucchiaino e lasciate riposare qualche istante. Versate la farina in una terrina capiente, aggiungete il sale, il lievito sciolto nell’acqua,

un cucchiaio di olio e cominciate a impastare con le mani. Aggiungete tanta acqua tiepida quanta ne serve per rendere l’impasto morbido ma elastico. Lavorate il tutto per circa 10 minuti, trasferite il panetto sul piano di lavoro infarinato e dividetelo in due panetti più piccoli.