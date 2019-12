Viveva sepolto in casa dai rifiuti, la nuova vita di Umberto: "Finalmente ho i denti"

Viveva sommerso dai rifiuti e dai suoi stessi escrementi in un appartamento a Bari ma Umberto è riuscito a cambiare completamente vita. Grazie all'intervento di "Pomeriggio Cinque" l’anziano è riuscito a sistemare l'abitazione e dopo averlo portato dai medici per tutti i controlli del caso, la trasmissione si è attivata per regalargli un ulteriore aiuto: una dentiera nuova. "Finalmente ho i denti", ha urlato di gioia Umberto. "Non sono ancora abituato, ce li ho solamente da mezz'ora", ha commentato l'uomo che visibilmente felice ha aggiunto: "Posso mangiare tutto, anche la frutta secca a Natale".