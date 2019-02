Viminale: "La Francia cambia idea, non vuole più i migranti da Sea Watch 3"

La Francia avrebbe cambiato idea sui migranti della Sea Watch 3, e ora non sarebbe più disposta ad accoglierli. A farlo sapere sono fonti del Viminale, secondo cui Parigi "prenderà solo persone che hanno bisogno di protezione e non migranti economici", e "appoggerà l'Italia per chiedere rimpatri più efficaci". Il ministero dell'Interno, dunque, "prende atto che anche i francesi non vogliono clandestini".