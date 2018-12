Venezia, partorisce in taxi: premiata la vigilessa che l'ha assistita

Seduta in un taxi, con le acque rotte, in attesa dell'arrivo di un'ambulanza che la portasse via e la aiutasse a dare alla luce il suo bambino, impaurita e sola. Intanto le contrazioni diventavano sempre più frequenti e aumentava la consapevolezza che il suo bimbo avesse fretta di nascere e che non ci fosse tempo per aspettare i soccorsi. Simona Boscolo, agente di polizia municipale che stava gestendo la viabilità nella zona, ha capito la gravità della situazione e così ha aiutato la donna, di origini straniere, a dare alla luce il suo bambino, guidata a telefono dagli operatori del 118.