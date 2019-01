Valle di Susa, bambina di 9 anni muore schiantandosi con gli sci contro una barriera frangivento

Una bambina di 9 anni è morta in ospedale a Torino dove era stata trasportata d'urgenza per una grave caduta sulle piste da sci a Sauze d'Oulx, in alta Valle di Susa. La piccola stava sciando insieme al papà sulla quando ha perso il controllo degli sci e si è schiantata contro una barriera frangivento, procurandosi un trauma toracico. I medici del 118 avevano più volte tentato di rianimarla in elicottero, per oltre 30 minuti.

La bambina era di Roma e si trovava in vacanza con la famiglia in Valle di Susa. Al momento dell'incidente la bimba indossava regolarmente il casco, che però non è servito a proteggerla dall'impatto: dopo aver perso il controllo degli sci, è uscita di pista, precipitando a valle per circa 50 metri e andando a sbattere contro una barriera frangivento in legno.



L'incidente è avvenuto sulla pista "Imbuto" del comprensorio della Via Lattea, catalogata come di media difficoltà e segnalata come pista "rossa". Il casco, l'abbigliamento e le dotazioni della piccola (la giacca a vento, gli scarponi, gli sci e le bacchette) sono stati sequestrati. I carabinieri hanno sequestrato anche la barriera frangivento.



Incidente nella Bergamasca - Un'altra bimba, ma in questo caso di 3 anni, è rimasta ferita in uno scontro tra bob sulle piste di Foppolo, in alta val Brembana, nella Bergamasca: in un primo momento le sue condizioni sembravano gravi, ma dopo ulteriori accertamenti si è appurato che ha riportato solo una contusione a una tibia.