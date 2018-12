Uccisa dal marito, il Comune di Alghero "adotta" i figli

"La comunità si fa carico di questa tragedia: Alghero si prenderà cura dei due bambini, sarà solidale in maniera concreta", ha commentato il sindaco Mario Bruno. "E' stata una reazione spontanea, immediata, forte e doverosa - ha spiegato Bruno - da una città che dal punto di vista culturale dice no a ogni violenza".



E così "una volontà diffusa di solidarietà si sta manifestando forte tra cittadini, istituzioni, imprese, associazioni" tanto da aprire presso il Banco di Sardegna il fondo "Un futuro per i bambini di Michela", con un comitato di garanzia composto da Comune, Diocesi, banca, Nettuno Calcio (la squadra in cui giocano i due ragazzi) e la dirigenza delle scuole che frequentano.



I funerali di Michela Fiori saranno celebrati sabato 29; ad Alghero sarà lutto cittadino.