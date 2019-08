Turista francese morto, autopsia: deceduto 45 minuti dopo la caduta

Simon Gautier, il turista francese scomparso il 9 agosto nel Salernitano e trovato morto domenica, è deceduto in seguito a uno choc emorragico per la rottura dell'arteria femorale. E' quanto emerso dall'autopsia effettuata nell'ospedale di Sapri (Salerno). Dopo la caduta, Simon è rimasto in vita per circa 45 minuti. Sono state riscontrate fratture esposte e composte ad entrambi gli arti inferiori ed il laceramento di tessuti.