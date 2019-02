Valanga in Trentino Alto Adige, riaperta la strada del passo Sella

E' stata riaperta al traffico la strada del passo Sella, in Trentino Alto Adige, che era stata chiusa dopo una valanga. Nuovamente percorribile anche la strada per Madonna di Campiglio, interrotta per qualche ora a causa della molta neve. I disagi in provincia per il resto sono stati contenuti, tutti i passi dolomitici sono aperti, anche se ci sono state oltre un centinaio di chiamate ai vigili del fuoco per alberi e rami caduti.