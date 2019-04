Guasto a cavo sottomarino Terna, l'isola d'Elba senza corrente: blackout totale di quasi due ore

Continua invece, ma senza ulteriori disagi per famiglie e aziende dell'isola, il lavoro dei tecnici Terna per la riparazione del tratto guasto del cavo sottomarino di alta tensione. Da Terna fanno sapere che il cavo sottomarino che collega l'isola d'Elba è stato danneggiato da una ditta esterna che stava operando nell'area. I tempi per la ripresa del servizio, spiega Terna, "sono dipesi dalla necessità di un intervento manuale sull'alimentazione di soccorso in media tensione da parte del distributore locale contestualmente al mancato avviamento del gruppo di generazione essenziale presente sull'isola".