Torino, in ospedale con il cuore trafitto da una freccia: salvato un 47enne

Un 47enne è stato salvato dai medici dell'ospedale Molinette di Torino dopo essere giunto nel nosocomio con una freccia di oltre 30 centimetri che gli trapassava il ventricolo sinistro, la più importante delle camere cardiache, e un polmone. L'uomo, residente in un comune della cintura di Aosta, è stato sottoposto a un intervento considerato eccezionale nel reparto di Cardiochirurgia. Ancora da chiarire le cause dell'accaduto.

Delicatissima operazione chirurgica - I medici hanno estratto il dardo e curato le lesioni cardio-polmonari e l'operazione è riuscita perfettamente. Sembra che il dardo sia stato scagliato da una balestra con cui l'uomo stava armeggiando. Probabilmente si è trattato di un incidente ma non si esclude l'ipotesi del tentato suicidio.



Trasportato in condizioni disperate all'ospedale di Aosta, il 47enne è stato trasferito alle Molinette di Torino in elicottero con un servizio coordinato dalla centrale operativa del 118 piemontese. Il paziente, che è sempre rimasto sveglio prima dell'intervento, è stato preso in cura dall'equipe di Cardiochirurgia universitaria diretta dal professor Mauro Rinaldi che, preventivamente allertata, ha condotto l'operazione salvavita. I medici sottolineano che la rimozione immediata del dardo avrebbe potuto innescare un'emorragia incontrollabile.



L'equipe di Cardiochirurgia ha instaurato la circolazione extracorporea d'emergenza per supportare le funzioni cardio-respiratorie e ha poi proceduto a estrarre il dardo dal cuore e a riparare successivamente le lesioni cardio-polomonari.