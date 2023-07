La Sicilia nella morsa del caldo: 43 roghi e temperature record

Priolo, nel Siracusano, ha registrato 47,6 gradi, temperatura come quella di Catania

In Sicilia la Protezione civile ha rilevato 43 incendi, roghi alimentati dal caldo che a Priolo, nel Siracusano, alle 15 ha registrato la temperatura di 47,6 gradi, pareggiando quella di Catania, un record per la città etnea.

Fotogallery - Maltempo in Emilia-Romagna, danni nel Ravennate

Fotogallery - Maltempo, alberi su auto e danni nel Milanese e in Brianza

Fotogallery - Allarme incendi in Sicilia: evacuati decine di residenti nel Palermitano

Nel capoluogo siciliano brucia anche una delle vasche della discarica di Bellolampo e la società che gestisce la raccolta dei rifiuti, la Rap, ha invitato i cittadini a non conferire rifiuti nei cassonetti per alleggerire il lavoro degli addetti impegnati nello spegnimento delle fiamme.

Ai disagi per gli incendi si aggiungono back out elettrici. Un rogo si è sviluppato anche nel Parco minerario di Floristella-Grottacalda, nell'area che ricade nel Comune di Enna, dove la Protezione civile opera insieme a tre squadre giunte dalla Lombardia. Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, monitora la situazione, in collegamento con gli uomini che sul campo che si avvalgono dell'ausilio di mezzi aerei.

Sono 107 gli interventi del Corpo forestale effettuati lunedì in tutta la regione, con 174 squadre al lavoro e 788 addetti; 35 i velivoli, fra regionali e nazionali, impiegati, spiega il Schifano. "La nostra attenzione rimane altissima - aggiunge - tenuto conto che per martedì l'ondata di calore prevista è massima nelle tre città metropolitane e che il rischio incendi sarà alto nelle aree di Palermo, Trapani, Enna, Messina, Catania e Siracusa e medio per le province di Agrigento, Caltanissetta e Ragusa".