Scuola, Locatelli (Css): non riapre per richiudere

"Non apriamo per richiudere". Ne è certo Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità. "Le lezioni in presenza devono ricominciare. Tutto il Paese e lo Stato hanno profuso il massimo dello sforzo per garantire la sicurezza sia in termini di dotazioni (banchi separati, mascherine) sia per arrivare a protocolli condivisi per gestire al meglio eventuali casi di contagio - spiega -. Senza contare l'attenzione massima per i trasporti".