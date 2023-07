Sciopero dei trasporti venerdì 7 luglio: a rischio bus, tram e metro

Un nuovo sciopero dei trasporti è stato programmato per domani, 7 luglio.

Si prospetta un venerdì nero per i pendolari. L'agitazione è stata proclamata a livello nazionale dal sindacato Faisa Confail per "rivendicare la mancanza di contenuti essenziali per la categoria nel contratto collettivo nazionale di lavoro". Gli orari potranno variare da città a città: a Milano ci potrebbero essere disagi sulle linee della metropolitana e sui mezzi di superficie di Atm dalle 8,45 alle 15 e dopo le 18, a Roma così come a Napoli la protesta durerà 24 ore (con le consuete fasce di garanzia) e interesserà sia Atac sia Roma Tpl.