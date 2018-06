8 giugno 2018 17:05 Savona, in Comune passa la mozione per aumentare la Tari a chi ospita immigrati La linea voluta dalla Lega è di considerare le case private come residenze alberghiere, ma secondo le opposizioni si tratta di "atti di discriminazione razziale"

A Savona il Comune vuole alzare la Tari a chi affitterà case a migranti o a richiedenti asilo. La mozione presentata dalla Lega è stata approvata in Consiglio comunale il 1 giugno, ma ora i Verdi hanno presentato un esposto in procura, chiedendo di verificare se si possa trattare di "atti di discriminazione razziale". La giunta, guidata dal sindaco Ilaria Caprioglio, vorrebbe considerare questi immobili come attività extra-alberghiere e non come residenze private.

L'esposto dei VerdiL'opposizione si subito indignata contro la mozione presentata dalla Lega. Nel loro esposto, i Verdi chiedono alla procura di Savona di valutare "se gli atti compiuti non configurino ipotesi di reato volte al compimento di atti di discriminazione razziale". Inoltre, hanno manifestato la propria solidarietà nei confronti "della Diocesi di Savona-Noli, della Fondazione Caritas, dell'Arci e di tutti coloro che sono tutti i giorni impegnati nell'accoglienza a migranti in situazioni di difficoltà".

Da case a B&BNon ha importanza come i cittadini di Savona considerino le proprie abitazioni. Nel caso decidano di affittarle a immigrati o richiedenti asilo, per il comune queste diventerebbero strutture alberghiere, bed&breakfast o case vacanze. In questo modo, la Tari subirebbe un aumento. Una misura che potrebbe incidere pesantemente soprattutto sulle cooperative e che potrebbe mettere in discussione lo stesso sistema d’accoglienza. "Si tratta ancora di un atto generico", ha però specificato Silvana Montaldo, assessore al Bilancio. "Per mettere in pratica quanto chiede la mozione bisognerà intervenire sul regolamento Tari e capire come cambiarlo".