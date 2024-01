Roma, la denuncia di una 60enne: "A Termini una donna ha cercato di rapire il mio nipotino"

E' quanto denunciato da una 60enne originaria di Terracina , che mercoledì mattina si trovava alla stazione Termini di Roma insieme al nipotino di 10 anni. "Mi sono opposta con tutte le forze - ha raccontato la donna agli agenti della Polfer, come riporta Il Messaggero -, sono stata scaraventata a terra e picchiata, urlavo disperatamente, ma nessuno è intervenuto per aiutarci. E' stato terribile".

Tgcom24

La 60enne, riferisce il quotidiano con sede nella Capitale, era arrivata a Termini molto presto per sottoporsi a una visita medica specialistica. Aveva dovuto portare con sé il nipote perché la scuola era stata chiusa per un guasto ai riscaldamenti e il padre del bambino si trova all'estero per motivi di lavoro. Tornati in stazione per rientrare a casa, una donna si è avvicinata a nonna e nipote.

"Era sulla quarantina, con accento straniero, capelli ricci castano scuro sulle spalle. Indossava dei jeans blu, scarpe da ginnastica, un giubbotto grigio scuro e una sciarpa marrone", si legge nel verbale della denuncia. "Non sembrava una sbandata, ma una dei tanti passanti". Rivolgendosi al piccolo, la donna ha detto: "Che bello sei". Poi, improvvisamente, lo ha afferrato per il giubbino, tirandolo a sé.

"Mi diceva 'lascialo' e a lui 'vieni con me, sono io la tua mamma'. Di impulso l'ho stretto ancora più forte", ha spiegato la nonna. Anche il nipote si è difeso cercando di allontanare la sconosciuta come poteva, tirando calci. La sconosciuta a quel punto ha mollato la presa, ma poi ha afferrata per i capelli la 60enne, facendola cadere a terra e colpendola con calci, pugni e un ombrello.

"Alcuni passanti - è la ricostruzione della donna di Terracina - si sono fermati mentre la donna ci aggrediva, si era formato un circoletto, ma nessuno è intervenuto in nostro soccorso. Non riesco ancora a crederci". Raccontato tutto alla Polfer, la 60enne di Terracina è tornata con gli agenti sul luogo dell'aggressione, dove ha rivisto la donna e la ha indicata agli agenti che l'hanno fermata e identificata.

Lì per lì, però, la 60enne non si è sentita di presentare denuncia e di andare in pronto soccorso. "Ero sotto shock e mio nipote sconvolto mi scongiurava di portarlo a casa". La donna si è poi recata all'ospedale di Terracina, dove è stata refertata con tre giorni di prognosi per le lesioni riportate. Indagini sono in corso per rintracciare la donna autrice del tentativo di sequestro del minore.