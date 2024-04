Roma, 19enne tunisino accoltellato nella notte: è grave

A Roma un 19enne tunisino è stato accoltellato a un fianco nella notte.

Trovato a terra incosciente e sanguinante in zona Quarticciolo, è stato soccorso e trasportato in ospedale in codice rosso. Sottoposto a un intervento chirurgico per l'asportazione della milza, il ragazzo è ora ricoverato in prognosi riservata.