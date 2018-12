Antonio fa il rider. Ovvero il fattorino, nel senso moderno del termine. Lavora per 5 euro lordi all’ora e con 80 ore di pedalate al mese riesce a guadagnare circa 400 euro. Un “lavoro ingrato, sei lì aspetti che arrivi la chiamata e se non arriva non guadagni nulla” racconta ai microfoni di “Stasera Italia” in onda su Rete 4. Non solo giovani e stranieri, ma anche persone di oltre quarant'anni costrette a inforcare i pedali.



Il decreto dignità avrebbe dovuto dare una mano: “Per adesso non è cambiato nulla, niente assicurazione e niente tutele”. Anche raddoppiando la mole di ore giornaliere, Antonio guadagnerebbe meno di 800 euro al mese: “A questo punto tanto vale che prenda il reddito di cittadinanza”.