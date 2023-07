Lecce, incendio nella marina di San Cataldo: evacuata la zona

La polizia locale ha diramato un'allerta in cui informa che è "necessario evacuare la marina per consentire che le operazioni di spegnimento si svolgano nella massima sicurezza anche con l'ausilio della flotta aerea". Dieci ettari di macchia mediterranea sono stati distrutti dalle fiamme.

Quindici mezzi per domare le fiamme - "Si raccomanda, pertanto - avverte la polizia locale di Lecce - di non dirigersi verso San Cataldo e non impegnare lo svincolo per San Foca dalla Strada Provinciale 364, lasciando le abitazioni dopo aver staccato le forniture di luce e gas e aver chiuso porte e finestre. Per lasciare la marina di San Cataldo utilizzare esclusivamente la Strada Provinciale 364 San Cataldo-Lecce direzione città". Sul posto vigili del fuoco, operatori Arif, carabinieri forestali e protezioni civile. Oltre quindici mezzi impiegati per domare le fiamme, che hanno avvolto anche alcune auto.

Gli incendi in località San Cataldo - Il comune di Lecce ha diramato una nota in cui si legge che “a causa di due incendi di vaste proporzioni in località san Cataldo, zona Campo Verde e zona Villaggio Adriatico, è necessario evacuare la marina per consentire che le operazioni di spegnimento si svolgano nella massima sicurezza anche con l’ausilio della flotta aerea. Si raccomanda, pertanto, di non dirigersi verso la marina e a lasciare le abitazioni dopo aver staccato le forniture di luce e gas e aver chiuso porte e finestre”.

Evacuazioni e allarme tra i residenti - L'incendio sarebbe divampato a partire dalle 13,30, quando a Lecce un'ampia colonna di fumo si è alzata nel cielo. Le fiamme sono arrivate in prossimità del piazzale alle cui spalle si trova la darsena della marina di San Cataldo, frazione balneare a 11 km dal capoluogo salentino, vicino al piazzale del Bar Royal. Sembra questo il principale filone di crisi degli incendi che stanno scoppiando nel capoluogo salentino: per il momento, sono state evacuate le prime abitazioni e rimane l'allarme tra i residenti.

Possibile pista piromane - Dalla marina di San Cataldo sono moltissimi i villeggianti che sono andati via a partire dal primo pomeriggio. Altri hanno invece trovato rifugio dove possibile, in alcuni lidi balneari di Lecce per evitare pericoli e imbottigliamenti provocati dall'emergenza incendi. Al momento non si hanno certezze sulle cause delle fiamme, non venendo esclusa nessuna pista. Possibile che ad agire possa essere stato un piromane, riportano alcune fonti locali, per la vicinanza degli inneschi delle fiamme, tra area sud, chiesetta e darsena, praticamente lungo l'asse nord-sud della marina di Lecce.

Le parole del sindaco Salvemini - Il sindaco di Lecce Carlo Salvemini ha proposto l'aggiornamento della seduta del Consiglio comunale in programma per questo pomeriggio, proprio per via dell’emergenza legata agli incendi sviluppatisi nel pomeriggio a San Cataldo. "Sono in contatto costante con tutte le forze presenti sul campo. Sul luogo sono già in azione da diverse ore i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile, la Polizia Locale. Sono già in volo gli aerei antincendio canadair e in arrivo nuove squadre di vigili del fuoco dalla provincia per moltiplicare gli sforzi" ha scritto Salvemini in un post social.

L'arrivo dei canadair - "In questo momento mi trovo in Prefettura dove è stato istituito il coordinamento delle operazioni di soccorso - ha aggiunto il sindaco - Con la collaborazione di tutti sono certo che riusciremo a domare le fiamme e a superare questo momento difficile nel minor tempo possibile. È necessario evacuare la marina per consentire che le operazioni di spegnimento si svolgano nella massima sicurezza. Sono già stati attivati due Canadair".