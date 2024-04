Brindisi, torna al lavoro il tecnico sanitario che pubblicò la foto shock mentre cuciva un cadavere

Torna al lavoro, dopo sei mesi di sospensione, il tecnico sanitario che l'anno scorso aveva pubblicato una foto shock mentre cuciva un cadavere a Brindisi.

La decisione dell'ospedale Perrino che ha optato per il reintegro della coordinatrice del reparto di Anatomia patologica, Isabella Greco, ha scatenato il malumore tra i colleghi che chiedono il trasferimento in massa a meno che il direttore generale dell'Asl, Maurizio De Nuccio, non prenda provvedimenti per evitare la decisione.