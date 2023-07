Bari, a fuoco ospedale di Acquaviva delle Fonti: pronto soccorso bloccato

In provincia di Bari, ad Acquaviva delle Fonti, si è sviluppato un incendio all'interno dell'ospedale Miulli.

A causa delle fiamme il pronto soccorso è bloccato e non utilizzabile. Dipendenti e pazienti in grado di camminare sono stati portati all'esterno mentre gli altri sono stati spostati con i lettini in un'area sicura all'interno dell'edificio. Le cause del rogo non sono ancora state chiarite.