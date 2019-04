Agguato nel Foggiano, operato Cc ferito: tolta ogiva del proiettile

Il carabiniere Pasquale Casertano, ferito nell'agguato di Cagnano Varano in cui è morto il maresciallo Vincenzo Di Gennaro, è stato sottoposto a un intervento chirurgico per l'estrazione dell'ogiva del proiettile, posizionata vicino all'aorta. Le condizioni del militare, trasferito nel reparto di terapia intesiva e sotto osservazione per le prossime 48 ore, sono stazionarie e tra qualche giorno sarà possibile sciogliere la prognosi.