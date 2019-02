Protesta latte, i pastori sardi bloccano per ore un tir allo scalo di Porto Torres | "Senza soluzione blocchiamo i seggi"

Latte, la protesta dei pastori sardi si sposta allo scalo di Porto Torres Ansa 1 di 5 Ansa 2 di 5 Ansa 3 di 5 Ansa 4 di 5 Ansa 5 di 5 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Decisivo l'intervento di carabinieri e uomini della polizia. Momenti di tensione si sono registrati quando il vicequestore Maurizio Terrazzi, dopo aver tentato inutilmente di dialogare con gli autori della protesta, ha ordinato di chiudere il tir preso di mira dai pastori. Intorno alle 9 un altro mezzo era sfuggito al loro blocco e si è diretto verso il centro Sardegna.



L'ultimatum dei pastori: "Senza soluzione blocchiamo i seggi" - I pastori sardi lanciano un ultimatum alle istituzioni e minacciano di bloccare i seggi in tutta l'isola in occasione delle elezioni regionali. "Se entro pochi giorni non si trovano soluzioni per il nostro settore - annuncia il coordinamento degli allevatori - bloccheremo la Sardegna il 24 febbraio, il giorno delle votazioni. Non entrerà nessuno a votare: non è che non andiamo a votare, non voterà nessuno, blocchiamo la democrazia, ognuno si assuma le proprie responsabilità".