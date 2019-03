Torino, brucia scuola Convitto Umberto I: si ipotizza origine dolosa

Un incendio è divampato domenica sera in un'aula del Convitto Umberto I, noto istituto scolastico del centro di Torino. Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco e non ci sono stati intossicati. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire le cause del rogo. L'ipotesi più probabile è che si tratti di un incendio di origine dolosa. Oggi l'istituto resterà chiuso.