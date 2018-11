Torino, articoli Natale pericolosi: sequestrata merce per 2 milioni

Oltre 1,5 milioni di articoli natalizi provenienti dalla Cina sono stati sequestrati a Torino dalla guardia di finanza perché falsi o potenzialmente pericolosi per la salute. Il materiale, del valore di circa 2 milioni di euro, era in un negozio aperto a ottobre da un'imprenditrice cinese. Tra gli articoli sequestrati ci sono giocattoli, articoli ricreativi e accessori d'abbigliamento, nonché addobbi in grado di rilasciare esalazioni pericolose.