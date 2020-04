Coronavirus, nonna Ada è guarita a 104 anni: "Ora sto bene"

A 104 anni nonna Ada è guarita dal coronavirus. Dopo aver accusato i primi sintomi a inizio marzo con febbre alta e inappetenza, la signora ultracenteneria della provincia di Biella ha superato completamente il Covid 19 e ha raccontato, insieme alla sua dottoressa Carla Marchese, la sua storia a "Pomeriggio Cinque" per infondere un messaggio di speranza: "Dopo una settimana in cui ha avuto la fase acuta e in cui abbiamo temuto per lei - ha spiegato la dottoressa - la signora Ada si è ripresa e ora ha superato l'infezione".

La stessa signora ha voluto precisare di essere tornata in salute: "Ora sono guarita, sto bene - ha spiegato l'anziana in collegamento via Skype con Barbara d'Urso - ho ripreso anche a mangiare".