Oristano, altre tre condanne per l'omicidio del 18enne Manuel Careddu

Emesse le condanne per l'omicidio di Manuel Careddu , il 18enne ucciso l'11 settembre 2018 sul lago Omodeo (Oristano). Al processo con rito abbreviato, il gup ha decretato l'ergastolo per Christian Fodde, 30 anni per Riccardo Carta e 16 anni e 8 mesi per Matteo Satta . Erano accusati di omicidio premeditato pluriaggravato, occultamento e soppressione di cadavere. Careddu era stato ucciso per aver preteso il pagamento di una partita di droghe leggere.

E' il secondo processo per il delitto del lago: il tribunale dei minori di Cagliari ha già condannato a 16 anni di reclusione due minorenni, un ragazzo e una ragazza, la fidanzata di Fodde, a cui il 18enne ucciso aveva ceduto la droga che non era mai stata pagata.



I tre giovani condannati dal gup di Oristano, Silvia Palmas, sono tutti ventenni di Ghilarza (Oristano). Christian Fodde, condannato all'ergastolo, era indicato dall'accusa come l'autore materiale del delitto. Riccardo Carta, condannato a 30 anni (il pm aveva chiesto anche per lui l'ergastolo), è il giovane sul cui terreno di famiglia sarebbe stato ucciso e sepolto temporaneamente Manuel Careddu. Matteo Satta, condannato a 16 anni e otto mesi (per lui il pm aveva chiesto 30 anni), era accusato di aver fatto sparire i cellulari del branco per creare un alibi al gruppo di giovanissimi.