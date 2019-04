Nuove perturbazioni verso l'Italia: freddo, piogge e neve

Previsioni meteo per domenica . Tempo discreto al Sud , inizialmente soleggiato, ma con graduale aumento della nuvolosità nella seconda parte del giorno e qualche pioggia in Campania a partire dalla sera. In generale molto nuvoloso nel resto d’Italia: deboli nevicate sull'Arco Alpino e, miste a pioggia, anche sulle pianure dell’ alta Lombardia ; deboli piogge su Friuli, Venezia Giulia, Veneto, Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna , con nevicate sull'Appennino oltre 1000-1400 metri. In serata si intensificano i fenomeni sul settore tirrenico con possibili rovesci tra la bassa Toscana e il Lazio. Qualche breve pioggia anche in Emilia con quota neve in calo nella notte sull'Appennino fino ai 500 metri. Temperature massime in calo sulle Alpi e al Nordovest, in rialzo al Centro-sud. Venti di Libeccio in intensificazione su mari di Ponente, regioni tirreniche e Sardegna.

Foto iStock/Getty images



Previsioni meteo per lunedì. ritorno a un tempo di nuovo asciutto al Nord-Ovest con tendenza a schiarite, precipitazioni residue su Venezie ed Emilia in esaurimento già nel corso del pomeriggio; giornata piovosa su quasi tutte le regioni del versante tirrenico con qualche sconfinamento nel pomeriggio fino alle regioni centrali adriatiche. Sull'Appennino centro-settentrionale possibili nevicate anche a carattere di rovescio fino a 500-600 metri, nevicate più deboli oltre i 1000-1300 metri sull'Appennino meridionale. Qualche rovescio sparso in Sardegna con neve sui monti oltre 600-700 metri, sul Salento. Piogge o rovesci in arrivo nella notte anche sulla Sicilia occidentale. Venti di Foehn nelle vallate alpine in estensione localmente alle pianure del Nord-Ovest, forti venti da ovest, nord-ovest su mari di ponente, Sud ed Isole, fino a burrascosi di Maestrale sulla Sardegna. Temperature in rialzo nelle minime al Centro-Sud e in Sicilia, massime in aumento al Nord-Ovest anche per effetto del Foehn; in calo su Emilia Romagna, al Centro e in Sardegna.