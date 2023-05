Morti sul lavoro, in Italia quattro decessi nelle ultime 24 ore

Due in Lombardia, uno in Sardegna e uno in Calabria. Dura la reazione dei sindacati

A Milano morto schiacciato da un macchinario un 25enne Un 25enne originario del Bangladesh, Abdul Ruman, è morto all'ospedale Niguarda per le ferite riportate dopo essere rimasto schiacciato sotto un pesante macchinario. Ha riportato un trauma cranico e toracico e ferite a una gamba e a un braccio rivelatesi fatali. L'operaio era al suo primo giorno di lavoro alla Crocolux, un'azienda che si occupa della produzione di accessori in pelle a Trezzano sul Naviglio. La Procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e ha disposto l'autopsia. Oltre al sequestro del macchinario, le indagini dovranno appurare se il giovane aveva un contratto regolare.

Nel Bresciano morto un 33enne travolto dal tronco di un albero A Bagolino (Brescia) è morto invece un 33enne, Daniele Salvini mentre stava tagliando un albero. L'uomo - che stava lavorando per un'azienda addetta alle potature - è rimasto schiacciato da un tronco che non gli ha lasciato scampo. Quando sono arrivati i soccorritori, era già morto. La vittima, sposato da poco, era padre di un bambino di otto mesi. Secondo le prime ricostruzioni a travolgerlo non è stata la pianta che stava direttamente tagliando, ma una vicina danneggiata da anni dopo la tempesta Vaia del 2018. Il 33enne era residente nel paese della Valsabbia e lavorava per un'azienda locale.



In Sardegna un uomo è caduto in un compattatore Una vittima anche in Sardegna: all'Ecocentro di Portoscuso, nel Sulcis, un uomo è caduto in un compattatore di rifiuti ed è deceduto all'istante. I carabinieri stanno ricostruendo l'esatta dinamica dell'incidente per accertare eventuali responsabilità.

A Rende un 62enne è precipitato nel vuoto Quarta vittima a Rende, in provincia di Cosenza, dove un uomo di 62 anni impegnato in alcuni lavori di tinteggiatura in un'azienda nella zona industriale si trovava su un ponteggio quando, per cause ancora in corso di accertamento, è precipitato nel vuoto da un'altezza di tre metri. È morto all'ospedale di Cosenza poco dopo il ricovero.

I dati Nel 2022, secondo dati prudenziali dei sindacati, sono morte 1.500 persone per incidenti sul lavoro. Nei primi mesi del 2023 i decessi sono già centinaia.