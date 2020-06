Monitoraggio Covid: ancora focolai, ma nessuna Regione ha Rt sopra 1

"In quasi tutta la Penisola sono documentati focolai di trasmissione attivi ma non vengono riportate situazioni critiche". Lo evidenzia il monitoraggio del ministero della Salute-Iss sugli indicatori per la cosiddetta Fase 2 relativi alla settimana tra il 25 e il 31 maggio. Continua intanto il trend positivo dell'andamento della curva dei contagi. Nessuna Regione, infatti, secondo lo stesso monitoraggio, ha fatto registrare un RT maggiore di 1.