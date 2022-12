Modena, neonati scossi perché piangono troppo finiscono in ospedale: indagati i genitori

A riportare la notizia, nell'ambito delle attività del reparto di Pediatria del Policlinico di Modena nel corso dell'anno, è la stampa locale. Come spiega il professor Lorenzo Iughetti, direttore della Pediatria del Policlinico, la causa dei traumi è riconducibile alla cosiddetta "shaken baby syndrome" (consiste nello scuotimento violento del piccolo per farlo smettere di piangere e può avere conseguenze drammatiche): "Non si scuote mai un bambino - spiega Iughetti -, per un bambino gli scuotimenti sono come decine di tamponamenti che un adulto subisce in auto. Il bambino cessa di piangere, ma cessa di piangere perché in realtà è andato in coma", conclude Iughetti.

Come riporta Il Resto del Carlino, i due casi, trattati dal Policlinico uno a pochi mesi di distanza dall'altro, coinvolgono due bimbi provenienti da due famiglie italiane: una risiede a Modena, l'altra in provincia. Ora i due bambini sono stato dimessi, ma uno di loro ha riportato danni celebrali.