Mauro, 62 anni e quasi 40 di contributi: “Voglio andare in pensione, è un mio diritto”

“Andare in pensione è un mio diritto, fatemici andare”. Queste le parole del signor Mauro, raggiunto dai microfoni di “Stasera Italia” a cui racconta che a 60 anni e a quasi 40 di contributi sta aspettando che arrivi questa fatidica "Quota 100". “Il governo ha fatto delle promesse, se le manterrà io potrò già essere in pensione ad aprile del 2019, altrimenti dovrò continuare a lavorare”.



Il rischio in effetti c’è perché con la manovra rivista dall’Europa, i miliardi per il provvedimento voluto dal governo giallo-verde passerebbero da sette a quattro e soprattutto ci potrebbe essere un allungamento dei tempi previsti.