Manovra, Di Maio: "Reddito cittadinanza e quota 100 a marzo"

Il reddito di cittadinanza "arriverà al massimo a fine marzo", mentre quota 100 per le pensioni scatterà "a fine febbraio o inizio marzo". Lo annuncia Luigi Di Maio, aggiungendo che per realizzare le due misure "forse serve qualche miliardo in meno" del previsto. Se i soldi rimanenti "si useranno per aumentare gli investimenti o per ridurre il deficit, lo si deciderà nel confronto con l'Ue".