Maturità, classe ripete l'esame a Messina: la ragazza che aveva fatto ricorso prende lo stesso voto

L'incubo degli studenti della V A del liceo Galilei di Spadafora

Stress finito, dunque, per gli studenti della V A che sembrano i protagonisti di "Immaturi", ma il loro non è stato un film. Tutt'altro. Come dimostra l'applauso, liberatorio, di studenti e genitori che ha accompagnato la fine dell'esame sostenuto per la seconda volta per decisione del Tar, dopo che l'Ufficio scolastico regionale della Sicilia aveva individuato irregolarità, confermate dai giudici. Del caso si era interessato il ministero dell'Istruzione e del Merito che, come ha detto il ministro Giuseppe Valditara, "aveva già fatto tutte le sue verifiche" e che "aveva già affrontato il tema". Gli ultimi esami si sono svolti sabato mattina. A chiudere è stata proprio la studentessa la cui famiglia aveva presentato il reclamo.