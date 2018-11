Maltempo, Toninelli: "Il computo dei danni supera i 3 miliardi"

"Per le emergenze usiamo il modello Genova" - Dobbiamo "riuscire quindi a utilizzare queste risorse per dare risposte alla cittadinanza - spiega il ministro -. Le emergenze sono tante da Nord a Sud. Bisogna affrontarle nella stessa maniera in cui abbiamo affrontato il dramma di Genova. Abbiamo messo i soldi sufficienti e necessari per far ripartire una città così importante, abbiamo messo le modalità di semplificazione delle procedure con un commissario. Quindi utilizziamo il modello Genova anche sulle tante altre emergenze. Risolviamo i problemi bene e velocemente".



Secondo Toninelli "la tragedia di Genova rappresenta il modello di intervento delle istituzioni corretto. Nei prossimi giorni il dl Genova verrà approvato, arriveranno i soldi e penso che verranno usati al meglio. Questo modello penso possa essere replicato perché anche qui si torni alla normalità il prima possibile".



Undici Regioni chiedono lo stato di emergenza - Nel frattempo sono undici le Regioni che hanno chiesto il riconoscimento dello stato di emergenza in seguito all'ondata di maltempo che ha colpito l'Italia. Le richieste sono state inoltrate alla Protezione Civile da Veneto, Liguria, Friuli-Venezia Giulia, Sicilia, Lazio, Sardegna, Calabria, Toscana, Emilia-Romagna, Lombardia e Trentino Alto Adige. Il ministro Toninelli ha annunciato la nomina di un commissario straordinario per la gestione dell'emergenza.