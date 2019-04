Lunedì maltempo al Sud e venti tempestosi

Previsioni meteo per lunedì. Al mattino nevicate sulle Alpi, poche nubi nel resto del Nord; in prevalenza nuvoloso nelle altre regioni con piogge sparse su Lazio, Abruzzo, Molise, Sud e sulla Sicilia; quota neve intorno a 1300-1600 metri sui relativi rilievi appenninici. Nel pomeriggio rapido miglioramento al Centro e in Sardegna, a parte qualche pioggia su Abruzzo e Molise; si intensificano i fenomeni al Sud e in Sicilia con possibili temporali e quota neve in calo a 1100-1200 metri dalla sera. Venti tempestosi di Maestrale intorno alle Isole maggiori con raffiche oltre i 100 km/h, mari molto agitati o grossi (onde fino a 5/7 metri) e rischio di mareggiate sulle coste occidentali. Riprenderà a soffiare intenso Foehn sulle Alpi e al Nord-Ovest dove le temperature aumenteranno sensibilmente nelle zone di pianura; leggero rialzo termico anche nelle altre regioni.