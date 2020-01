Monza, a fuoco una ex fabbrica: evacuata una scuola media

Un incendio è divampato a Monza, in uno stabile dismesso. Si tratta di una ex tipografia, dove sono intervenuti vigili del fuoco e forze dell'ordine: non si segnalano feriti o intossicati. L'alta colonna di fumo sprigionatasi è visibile a chilometri di distanza. La vicina scuola media "Bellani" è stata evacuata a scopo precauzionale.