Milano, donna investita da pirata in bicicletta: grave

Una donna di 63 anni è stata investita sul marciapiede in via Meda, a Milano, da un pirata in bicicletta che dopo l'arrivo dei soccorsi è scappato.

La vittima, che ha battuto la testa cadendo a terra, è stata trasportata in codice rosso all'ospedale. Secondo le prime informazioni, non sarebbe in pericolo di vita. L'uomo si e fermato ad attendere i soccorsi ma poi, quando sono arrivati i medici del 118, è scappato.