Dj accoltellato nella Bergamasca, fermato un amico del ferito

I carabinieri hanno fermato un 35enne di Stezzano (Bergamo) per il tentato omicidio di Maurizio Canavesi, il deejay accoltellato martedì a Terno d'Isola. L'uomo era di ritorno assieme alla vittima e ad altri amici da un rave party in Toscana ed è stato rintracciato nella notte a Brescia. Canavesi è ricoverato in coma farmacologico per le ferite. I medici sono riusciti a estrargli il coltello che gli era rimasto conficcato nel collo.