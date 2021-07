Covid, dg Welfare Lombardia: 85% dei nuovi positivi non è vaccinato

IPA

In Lombardia "l'85% dei nuovi positivi al Covid non risulta vaccinato, mentre il 9% ha ricevuto una sola dose e solo il 6% ha concluso il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni". E' quanto si legge in una nota diffusa dalla Direzione generale Welfare della Regione. "Appare ormai consolidata in Lombardia la prevalenza della variante Delta (59%) rispetto alla variante Alpha (14%)", precisa il comunicato.