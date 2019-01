Brescia, parla il rapito: “Voleva solo spaventarmi, ha sparato colpi a salve”

“Voleva solo spaventarmi ma non mi ha mai fatto del male”. Sono queste le prime dichiarazioni di Mirko Giacomini, l’operaio che martedì sera è stato sequestrato da Abdeleouahed Haida, un marocchino di 37 anni. L’uomo ha raccontato di come sia stato recluso in un sottotetto insieme alla moglie di Haida. “Entrato nell’appartamento ha spintonato la moglie e ha sparato qualche colpo, ma la pistola era a salve e nessuno si è ferito".