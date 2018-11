Il Pil del Nordovest perde 784 milioni l'anno senza il Ponte Morandi

Per ogni anno che passerà fino alla ricostruzione del ponte Morandi, il Pil di Genova e del Nordovest subirà perdite per 784 milioni. Lo sostiene Confindustria Genova stimando, tra gli altri costi, "una perdita di valore pari a 178 milioni per le attività portuali e logistiche e di 54 milioni per le attività industriali". Il danno economico a carico dei cittadini è di 64 milioni sugli spostamenti casa-lavoro e di 27 milioni per le riduzioni dei consumi.