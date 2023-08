Genova, omicidio di Mahmoud: gli arrestati avevano comprato una mannaia

Hanno premeditato il delitto?

I due uomini sono accusati di avere ucciso, decapitato e mutilato il giovane, tagliandogli le mani, con le due armi acquistate prima del delitto. Per questo motivo la Procura potrebbe rivedere l'imputazione trasformandola in omicidio premeditato. Ad aiutare gli inquirenti a ricostruire i fatti sono state le immagini di alcune telecamere di videosorveglianza a Sestri Ponente, che hanno ripreso Tito e Bob in due distinti momenti vicino ad un negozio cinese di Sestri. Nel secondo filmato si nota un sacchetto contente un oggetto contundente, che non era presente nelle prime immagini. Dallo stesso negozio risulta emesso, poco prima, uno scontrino per l'acquisto di un coltello e di una mannaia.