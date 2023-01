Bimbo ricoverato a Imperia, la Procura: "Non è stato picchiato"

Il bambino ricoverato a Imperia in fin di vita "non è stato picchiato".

A spiegarlo è il procuratore della città ligure, intervenendo sul caso di presunti maltrattamenti da parte del compagno della nonna. In una nota, il magistrato afferma che gli accertamenti "non paiono ricondurre a condotte volontarie di percosse o maltrattamento". Il procuratore aggiunge che comunque "non sono escluse condotte lesive volontarie in epoca antecedente".