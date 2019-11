Legambiente: nel 2018 in Italia 148 eventi estremi con 32 vittime

Centoquarantotto eventi estremi, con 32 vittime e oltre 4.500 sfollati: è il bilancio del maltempo in Italia nel 2018, di molto superiore alla media degli ultimi cinque anni. A rivelare il dato è il rapporto 2019 dell'Osservatorio di Legambiente sull'impatto dei mutamenti climatici in Italia, presentato a Roma. La Ong chiede al governo "di adottare quanto prima un piano di adattamento ai cambiamenti climatici" mettendo in sicurezza il territorio.