Virus Cina, rinviata la festa di Capodanno a Roma

"Abbiamo deciso di rinviare la festa per il Capodanno cinese in programma il 2 febbraio di San Giovanni a Roma". Lo ha detto la portavoce della comunità cinese della Capitale, Lucia King, spiegando che "la festa deve essere rinviata perché c'è gente che sta male e non è il caso di festeggiare. Ci dispiace perché i preparativi duravano da tre mesi, ma in questo momento è la scelta migliore. Comunicheremo in seguito una nuova data".